Meteo Napoli e Campania, caldo e umidità ancora per 48 ore: da sabato freddo e pioggia Ancora due giorni di caldo, poi arriverà l'inverno: sabato attese piogge e temporali, con temperature in crollo verticale anche di 10 gradi nel giro di 24 ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora qualche giornata stabile, con caldo e umidità a farla da padrone: ma sono le ultime 48 ore di tregua prima dell'arrivo dell'inverno. Dalla sera di venerdì 9 febbraio, infatti, il potente ciclone artico in arrivo da nord raggiungerà anche sulla Campania e porterà con sé tutti gli effetti dell'inverno ormai inoltrato in cui, climatologicamente parlando, ci troveremo fino all'equinozio di primavera, che quest'anno arriverà mercoledì 20 marzo.

Dunque, sia oggi mercoledì 7 febbraio che domani giovedì 8 febbraio, il cielo sarà sgombro di nubi su Napoli e la Campania, con pochi annuvolamenti di poco conto e piogge assenti. Venti debole sia lungo le coste tirreniche, sia nelle zone dell'interno, dove è ormai del tutto sparita anche la neve ancora rimasta sui rilievi più alti dell'Appennino campano. Stesso copione venerdì 9 febbraio, almeno fino a sera quando arriverà la prima vera grande perturbazione invernale dell'anno: l'anticiclone nordafricano che ha regalato giornate di caldo anomalo verrà spazzato via verso la Grecia e il Medioriente mentre il vortice di freddo polare porterà con sé freddo e pioggia.

Attesi per sabato 10 febbraio i primi rovesci locali, con temperature in crollo verticale anche di 4-5 gradi rispetto al giorno prima. Domenica 11 febbraio il secondo tracollo, con le temperature che vedranno un ulteriore calo di quasi 3-4 gradi per un totale complessivo di -10 in appena 24 ore. Le piogge saranno abbondanti e più che probabili i temporali sia all'interno sia lungo le coste, con venti di maestrale che potrebbero assumere anche molto forti. Tutta la prossima settimana sarà caratterizzata da meteo instabile di questo tipo, seppur con un continuo alternarsi di pioggia e schiarite. E non è esclusa neanche la neve sulle vette più alte dell'Appennino campano.