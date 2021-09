Meteo Napoli e Campania, arrivano pioggia e vento su tutta la regione Pioggia e vento su tutta la Campania: è l’effetto di un vortice ciclonico del Mare del Nord e dell’alta pressione delle Isole Azzorre, che si stanno ricongiungendo in questi giorni. Temperature che resteranno però sopra i 30 gradi di valori massimi in tutta la regione, nonostante il forte vento e la pioggia in arrivo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'autunno irrompe sulla Campania: venti freddi e pioggia su tutta la regione, con veri e propri temporali su tutto il versante campano. Colpa di un vortice ciclonico del Mare del Nord e dell'alta pressione delle Isole Azzorre: il loro "ricongiungimento" porterà instabilità climatica su tutta l'Italia e neppure Napoli e la Campania ne saranno risparmiate. Saranno dunque giornate con vento e pioggia ovunque, ma le temperature resteranno ancora sopra i valori stagionali sebbene ormai l'autunno sia iniziato da quasi due settimane.

A Napoli oggi nubi sparse e trenta gradi di valori massimi, con vendi deboli e moderati soprattutto nel pomeriggio. Rischio di piogge che sarà più consistente in serata, ma il rischio resta basso sul capoluogo campano. Peggio invece nelle zone dell'interno: venti moderati con raffiche anche fino a 15 chilometri orari su Matese e Sannio, con temperature ancora alte e valori massimo fino a 30 gradi visto anche il libeccio che soffierà in queste ore. Nubi e schiarite, con rischio pioggia soprattutto nel tardo pomeriggio nelle zone dell'interno, tra il Matese ed il Sannio. In Irpinia le raffiche soffieranno fino ai venti chilometri orari, ma le temperature resteranno alte anche qui, con valori massimi fino a 29 gradi. Nubi sparsi e rischio pioggia moderato soprattutto in serata. Sul Cilento, vento più moderato e temperature in lieve calo rispetto al resto della regione, con 27 gradi di valori massimi. Mare leggermente mosso, ma basso rischio di mareggiate. Possibili piogge in tarda serata. Nei prossimi giorni clima in peggioramento su tutta la Campania con possibili temporali.