Ancora giornate di sole e temperature in rialzo su tutta la Campania: il vortice anticiclonico proveniente dal Nord Africa, che ha regalato già un fine settimana quasi primaverile, continuerà a far sentire i suoi effetti ancora a lungo e su tutta la regione. Cielo praticamente sgombro da ogni nube non solo nella giornata di oggi, ma anche nelle prossime: solo venerdì qualche annuvolamento, ma che si esaurirà in poche ore, riportando il cielo soleggiato per il fine settimana del 27 e 28 febbraio.

Le temperature sono in costante aumento: quest'oggi a Napoli i valori delle minime oscilleranno tra gli otto e i nove gradi centigradi, mentre le massime arriveranno fino a diciannove gradi. Venti deboli o praticamente assenti per tutta la giornata. Qualche raffica, invece, nelle altre zone della Campania: in Cilento, i venti potranno arrivare fino a 13 chilometri orari, ma le temperature resteranno alte, oscillando tra i 20 gradi di valore massimo e i 10 di valori minimi. Anche in Irpinia vento moderato: qui le raffiche potranno soffiare fino ai 16 chilometri orari, mentre in nottata si tornerà a scendere sotto lo zero (-1 il valore più basso), ma con la giornata che sarà comunque calda, con 18 gradi di valori massimi e 6 di temperature minime. Nel resto della Campania, venti deboli che non arriveranno ai dieci chilometri orari, con temperature che andranno tra i 9 gradi di valori minimi ed i 19 gradi di massime. Tempo che seguirà ad essere stabile anche nel resto della settimana, con temperature ancora leggermente al di sopra delle medie stagionali invernali e possibili venti moderati.