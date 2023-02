Meteo Napoli, domani tornano pioggia e vento, ma temperature in risalita Domani, giovedì 9 febbraio, la pioggia farà capolino nuovamente sul capoluogo campano. Temperature, sia massime che minime, in risalita.

A cura di Redazione Meteo

Come spesso è accaduto negli ultimi tempi, a Napoli il meteo sta per cambiare nuovamente: nella fattispecie, le previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio, indicano il ritorno della pioggia e del vento forte; nonostante le precipitazioni, però, si prevede un nuovo aumento delle temperature, sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo a Napoli per la giornata di domani. A partire dal mattino e per tutto il pomeriggio, si prevedono precipitazioni sparse, di moderata intensità; la sera dovrebbe poi lasciare spazio ad ampie schiarite, anche se insisterà qualche nuvola. Si prevede, come detto, anche vento abbastanza forte, con raffiche che arriveranno a sfiorare i 30 chilometri orari. Infine, la temperatura massima percepita sarà di 8 gradi, mentre la minima di 5.

La giornata di venerdì 10 febbraio farà invece registrare un miglioramento: non sono previste piogge. Anche le temperature faranno registrare un aumento, con la massima che sarà di 12 gradi e la minima ancora di 5.

Sole nel weekend, ma di notte si scende sotto lo zero

Giornate senza pioggia anche per quanto riguarda il prossimo weekend: sia sabato 11 febbraio che domenica 12, infatti, a farla da padrona sarà il sole. Per questo, le temperature massime registrate saranno abbastanza alte: 13 gradi. Attenzione, però, a domenica, quando la minima prevista è di -2 gradi.