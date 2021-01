Ancora una giornata di maltempo oggi in Campania, con pioggia debole, alternata a schiarite, e temperature che si aggireranno tra i 7 gradi centigradi (le minime) e i 14 gradi (le massime). Ma già da domani le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare, con le temperature che saliranno, secondo le previsioni, in media di circa 3 gradi, e una giornata tra sole e nuvole. La tregua, però dovrebbe durare poco, perché è previsto un peggioramento già per domenica, con pioggia e vento su tutta la regione, che dovrebbe proseguire anche lunedì. Una pioggia debole, invece, continuerà ad essere presente ancora per tutta la giornata di oggi, in alcuni casi, soprattutto nelle zone interne del Sannio e dell’Irpinia, accompagnata da vento moderato, con raffiche che potrebbero arrivare in alcuni casi fino a 50 chilometri orari.

Il meteo nelle province della Campania

A Napoli oggi si prevedono pioggia e schiarite, con temperature tra i 10 e i 14 gradi, leggermente superiori a quelle avvertite all’inizio della settimana. Il vento da sud ovest dovrebbe mantenersi a livelli moderati, tra i 13 e i 24 chilometri orari.

Anche a Salerno pioggia alternata a schiarite, con temperature tra 10 e 14 gradi e raffiche di vento tra i 19 e i 27 chilometri orari. Tra la Costiera Amalfitana, Capri e la piana del Sele si prevedono venti moderati da Sud ovest con intensità di 17 chilometri orari e possibili raffiche fino a 25 chilometri orari. Nel Cilento pioggia debole e venti moderati da libeccio e temperature tra 6 e 15 gradi. Deboli rovesci anche nel Parco del Cilento e nel Vallo di Diano.

A Caserta pioggia debole con temperature tra 8 e 13 gradi e vento tra 11 e 22 chilometri orari. Nella zona di Castel Volturno il vento soffierà da sud ovest con velocità media di 9 chilometri orari e massima di 18 chilometri orari. Qui le temperature minime potrebbero arrivare a 6 gradi, le massime a 14. Pioggia debole e venti moderati anche in Terra di Lavoro, con temperature tra 5 e 14 gradi.

Ad Avellino pioggia debole e temperature tra 7 e 10 gradi e vento moderato tra i 29 e i 50 chilometri orari. In Irpinia e sui Monti Picentini i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest sud-ovest con intensità tra i 26 e raffiche di 42 chilometri orari. Temperature minime comprese tra 3 e 8 gradi e massime tra 7 e 12 gradi.

A Benevento temperature tra 9 e 13 gradi, e vento attorno a 29 chilometri orari. Le raffiche potrebbero arrivare a 46 chilometri orari. Nel basso Sannio è prevista pioggia debole. Veloci piovaschi anche in Valle Caudina e a Telese, con vento da Sud-Ovest con intensità di 20 chilometri orari e raffiche fino a 32.