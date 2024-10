video suggerito

Meteo, fine settimana quasi estivo su Napoli e Campania: temperature fino a 26 gradi Fine settimana praticamente estivo su Napoli e la Campania, con punte di 26 gradi e scarsa ventilazione. Rischio banchi di nebbia al mattino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Meteo ancora una volta quasi estivo su Napoli e Campania per il fine settimana 26-27 ottobre. Temperature che raggiungeranno i 26 gradi nelle zone interne, con 24-25 di massima lungo le coste, e soprattutto tassi di umidità sopra l'80%, al punto che diventa quasi riduttivo parlare di ottobrate: se queste, infatti, erano episodi sporadici che avvenivano in autunno, adesso con il cambiamento climatico in atto sono diventate la consuetudine, tanto da "attaccarsi" all'estate di San Martino, anch'essa sporadica, per un unico lungo mese a cavallo di ottobre e novembre con temperature letteralmente in tilt. Oltre a problemi pratici come il cambio di stagione, praticamente impossibile da fare visto che comunque il rischio di acquazzoni improvvisi e violenti resta elevata, si dovranno fare i conti anche con eventi sempre più estremi, da una parte e dall'altra.

Nel fine settimana 26-27 ottobre, il meteo sarà particolarmente stabile: caldo elevato per le medie stagionali e pochissime nuvole in cielo. Il caldo sarà particolarmente elevato nelle zone dell'interno, grazie al forte tasso di umidità sopra l'80% soprattutto nelle ore notturne. Lungo le coste, le temperature saranno leggermente più basse, nell'ordine di 1-2 gradi. Nella prossima settimana, quella che accompagna la Festività di Ognissanti, non ci saranno grosse variazioni meteorologiche: l'assenza di vento e la scarsa circolazione dell'aria porterà anche a banchi di nebbia soprattutto nelle primissime ore del mattino.