Meteo fine settimana 12-13 ottobre con sole e caldo in Campania, poi iniziano le ottobrate Fine settimana stabile sulla Campania, e da lunedì temperature in ulteriore aumento: sono le "ottobrate", giornate da inizio estate ma in pieno ottobre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Dopo le forti piogge, la quiete: il fine settimana del 12-13 ottobre in Campania si preannuncia soleggiato e con caldo in aumento, con le temperature che oscilleranno tra i 23 ed i 24 gradi lungo le coste tirreniche. Sabato 12 ottobre, tempo stabile e temperature attorno ai 22-23 gradi anche nelle zone dell'interno, con ventilazione media, e meteo ideale per le gite fuori porta o per le sagre di paese. Anche domenica 13 ottobre il meteo sarà simile: condizioni ideali per la Maratona che si svolgerà a Napoli e che, per mezza giornata, metterà a dura prova i residenti in città, alle prese con strade chiuse e mezzi di trasporto su gomma al lumicino e alle prese con deviazioni di vario tipo. Da lunedì 14 invece il quadro meteorologico migliorerà ulteriormente con l'arrivo delle "ottobrate", fenomeni una volta tipicamente romani ma che con il passare del tempo si sono diffusi anche in Campania.

Di fatto, le ottobrate sono una sorta di piccola estate, considerate proprio come l'ultimo periodo dell'anno in cui godersi giornate tipiche di inizio giugno. Un fenomeno meteorologico che, seppur inusuale, affonda le sue radici fin nell'antichità: il nome di "ottobrate", infatti, arriva dalle feste che chiudevano la vendemmia nell'Antica Roma e che sono state di fatto sostituite ai giorni nostri dalle gite fuori porta. Il nome deriva dal fatto che avvenissero per l'appunto ad ottobre, all'epoca ottavo mese dell'anno, nel periodo in cui le temperature avevano un improvviso "picco" che ricordava le giornate di estate per qualche giorno, per poi aprire definitivamente le porte all'autunno meno mite, anticamera dell'inverno vero e proprio che arrivava nel mese di dicembre.