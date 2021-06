Abbiamo avuto un inizio giugno in Campania all'insegna del caldo e di un'afa degna del periodo torrido di fine luglio inizio agosto. Non sarà ancora a lungo così: il meteo ci dice che da domenica 6 giugno l'arrivo di un fronte temporalesco farà peggiorare il tempo almeno su mezza Italia, aprendo una falla nell'anticiclone che dovrà suo malgrado ritirarsi lasciando libertà ai temporali di colpire il nostro Paese per tanti giorni.

Lo spiega Ilmeteo.it: dopo una domenica che trascorrerà con improvvisi temporali che potranno colpire tutte le regioni del Centro-Nord, la situazione continuerà a rimanere compromessa anche nei giorni successivi: da lunedì 7 giugno infatti, il continuo afflusso di correnti più fresche in quota favorirà la formazione di rovesci temporaleschi. Gran parte delle regioni italiane saranno interessate da questa circolazione instabile anche nella giornata di martedì.

Spiega la nota delle previsioni meteo settimanali: