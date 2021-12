Messa di Natale 2021 a Napoli, dove seguirla in tv Gli appuntamenti televisivi per seguire la celebrazione della Santa Messa della Notte di Natale a Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Le Sante Messe della Vigilia e di Natale sono sempre più complicate da seguire in presenza, a causa dei protocolli Covid e della paura, legittima, di un contagio in luoghi potenzialmente affollati. Anche quest'anno a Napoli si potrà seguire la messa in diretta su Canale 21. L'emittente propone ai suoi telespettatori la trasmissione dei riti religiosi più importanti del Natale all'insegna della fede, della speranza e della carità.

Le trasmissioni di Canale 21 scandiranno la preghiera della Vigilia e l'esultanza per la nascita di Gesù. Le nenie degli zampognari introdurranno alle ore 23.45 di venerdì 24 (Vigilia) la celebrazione della Santa Messa della Notte di Natale dalla Chiesa della Pietà dei Turchini di Napoli dove si venera l'immagine di Maria che scioglie i nodi. Un rito millenario pieno di suggestioni che esaltano il grande mistero d'amore di Dio che si è fatto Uomo.

Alle ore 7.30 di Sabato 25 dicembre la Santa Messa e la Benedizione di Natale dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo. Anche sabato 1 gennaio la Santa Messa sarà trasmessa in diretta sempre alle ore 7.30 dal Santuario dove si venera San Pio da Pietrelcina. Canale 21 trasmette ogni giorno in diretta la Santa Messa alle ore 7.30 dalla Santa Casa di Loreto. Storici gli appuntamenti con la Supplica alla Madonna di Pompei, il Miracolo di San Gennaro e le visite papali.

Le presenze del vescovo di Napoli Battaglia

Oggi, vigilia di Natale, alle ore ore 20 l’arcivescovo metropolita don Mimmo Battaglia celebra la messa per i senza fissa dimora nella chiesa di San Pietro ad Aaram al corso Umberto, presso piazza Garibaldi; il vescovo ausiliare monsignor Francesco Beneduce celebra la santa messa nella Chiesa Cattedrale; domani, giorno di Natale, sabato 25 dicembre 2021 ore 11, l’arcivescovo Battaglia presiede la solenne celebrazione eucaristica al Duomo.