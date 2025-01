video suggerito

Merce di vario tipo e 26mila euro in contanti, fermato 29enne nel Centro Storico di Napoli Sequestrati cellulari, orologi, telefonini, ma anche 8 tessere sanitarie e 26mila euro in contanti: denunciato un 29enne della Costa d’Avorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oltre 26mila euro in contanti, ma anche due telefonini, tre schede sim, due carte prepagate ed altra merce di vario tipo, come occhiali, orologi, monili ed 8 tessere sanitarie. Tutto sequestrato a Napoli ad un 29enne originario della Costa d'Avorio e fermato su via Marvasi, la strada che parte dall'angolo con Piazza Garibaldi e il Corso Umberto I arrivando fino a via Soprammuro, lungo l'antico tracciato delle mura cittadine che arrivano poi fino a Porta Nolana.

Il 29enne, alla vista degli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-Mercato, ha tentato di nascondersi tra le automobili in sosta: movimenti che però non sono sfuggiti agli agenti, che lo hanno subito raggiunto e perquisito: addosso aveva 2.320 euro in contanti, due carte prepagate, altrettanti telefoni cellulari e tre schede sim. Tutte cose di cui il 29enne non ha saputo giustificare la provenienza: a quel punto gli agenti, assieme ai colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno fatto scattare ulteriori controlli presso l'abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto altri due telefoni cellulari, dodici paia di occhiali e diciotto di orologi di noti marchi, alcuni monili d'oro e d'argento, otto tessere sanitarie e circa 24.500 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Anche di tutto questo, il 29enne originario della Costa d'Avorio, non ha saputo fornire spiegazioni né giustificare la provenienza. A quel punto, gli agenti lo hanno denunciato per ricettazione, mentre le indagini si concentrano ora sulla provenienza di soldi e merce, tutta posta sotto sequestro in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.