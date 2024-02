Mercato di via Nerva Soccavo, partono i lavori per rifare le strade: divieti e sensi unici Partono i lavori per rifare la strada di ingresso del mercato. Cantieri per una settimana in via Adriano dalle 7 alle 18. Il piano traffico con i divieti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Partono i lavori per rifare le strade prospicienti il mercato di via Nerva a Soccavo. Cantieri per una settimana in via Adriano, dove si trova l'ingresso dell'area mercatale, dall’incrocio con via Antonino Pio all’incrocio con via Nerva. Da lunedì 26 febbraio fino a venerdì 1 marzo ci sarà il senso unico alternato di marcia e il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta dei veicoli con carro gru.

Il mercato alimentare chiuso da una settimana

Nel mercato di via Nerva, solo la scorsa settimana, è stata sospesa la vendita di generi alimentari per "scarsa igiene". Il Comune di Napoli, nell'attesa che vengano fatti i lavori di adeguamento all'interno, per i quali si sono già resi disponibili i commercianti, visto che la Municipalità ha dichiarato di non avere risorse sufficienti, ha deciso di partire subito con il rifacimento della strada antistante. I lavori sono stati affidati alla impresa San Marco 78 Soc. Coop, in avvalimento con l'impresa Aurora 78 Soc.Coop. di produzione lavoro arl, nell'ambito del contratto di Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze e viali e pertinenze di competenza della Municipalità 9.

L'ordinanza con il piano traffico

L'ordinanza con il piano traffico prevede "di istituire nei giorni 26-27-28-29 Febbraio e 01 marzo 2024 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 o sino a cessate esigenze in Via Adriano dall’incrocio con Via Antonino Pio all’incrocio con Via Nerva:

Leggi anche A Pompei al via ai lavori per la nuova piazza del Santuario della Madonna in vista del Giubileo 2025

1. il senso unico alternato di marcia;

2. il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta dei veicoli.

Per assicurare il regolare transito lungo il tratto interessato i lavori saranno eseguiti a traffico aperto e il senso unico alternato sarà regolato con l’ausilio di movieri a cura dell’impresa esecutrice e verrà assicurata una corsia transitabile di almeno 3,50 metri.