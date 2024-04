video suggerito

Ispezione nella pescheria I Diamanti del Mare: sequestrati 350 kg di merce, trovati 4 operai in nero Controlli di Polizia Municipale, Nas e Guardia Costiera a Soccavo, Napoli Ovest; verifiche anche nell'ex mercatino di via Nerva, 7 ambulanti verbalizzati.

A cura di Nico Falco

Gennaro Di Napoli, video da TikTok

Oltre tre quintali di prodotti ittici sequestrati, un verbale per l'impiego a nero di quattro operai: è il bilancio dei controlli di ieri mattina, 18 aprile, nella pescheria "I Diamanti del Mare" di Soccavo, eseguiti nel corso di una operazione nel quartiere di Napoli Ovest che ha coinvolto il nucleo Nas dei Carabinieri, la Polizia Locale e la Guardia Costiera e durante la quale sono state effettuate anche verifiche nell'ex mercatino di via Nerva.

Controlli ai Diamanti del Mare, scatta sequestro della merce

Nella famosa pescheria di Soccavo, gestita dal pescivendolo napoletano Gennaro Di Napoli, alias "Robin Hood", famosissimo su TikTok, i carabinieri del Nas di Napoli (guidati dal comandante Andrea Cisternino) hanno sequestrato circa 350 chili di prodotti ittici; di questi, 150 chili per cattivo stato di conservazione e 250 per questioni di tracciabilità degli alimenti. È stata inoltre effettuata la campionatura sulla merce in vendita, per effettuare ulteriori verifiche. Al controllo ha partecipato anche personale dell'Ispettorato del Lavoro: il responsabile è stato sanzionato per la situazione di 4 dipendenti, che sono risultati essere non in regola.

Gennaro Di Napoli ha parlato dei controlli in alcuni video pubblicati ieri mattina sul profilo TikTok de "I Diamanti del Mare", spiegando che l'ispezione è durata sei ore e che, al netto di ritardi nelle spedizioni, non ci sono state ripercussioni sull'attività, che resta regolarmente aperta.

Verbalizzati ambulanti in via Nerva

Poco distante, lungo via Adriano, vicino all'ex mercato di via Nerva, attualmente dichiarato inagibile, gli agenti dell'Unità Operativa Soccavo Pianura (diretta dal maggiore Luigi Guarino) hanno identificato e sanzionato sette venditori ambulanti di prodotti alimentari; sono stati elevati due verbali per mancanza di autorizzazione alla vendita su aree pubbliche, sette per vendita di merce esposta agli agenti atmosferici e inquinanti, e cinque per occupazione illegittima di suolo pubblico.