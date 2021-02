Medico nominato unico erede da un’anziana paziente, sequestrati 2 milioni di euro

Un medico è indagato in Cilento per circonvenzione di persone incapaci: avrebbe convinto un’anziana donna a farsi nominare unico erede. Sequestrati beni per oltre due milioni di euro. Le indagini partite dopo che i nipoti, alla morte della zia, hanno scoperto di non essere stati inclusi nel testamento.