Medico di base ruba l’energia elettrica per 5 anni, furto da 18mila euro di bollette: arrestato Agli arresti domiciliari un 69enne di Sant’Antonio Abate. I carabinieri e i tecnici dell’Enel hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Medico di famiglia ruba l'energia elettrica per 5 anni, sottraendo ben 18mila euro di bollette, ma viene scoperto dai tecnici dell'Enel e dai carabinieri e finisce in manette ai domiciliari. È accaduto a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Qui, i militari dell'Arma della locale stazione hanno arrestato per furto di corrente elettrica un 69enne del posto, medico di base. I carabinieri hanno controllato assieme al personale dell’Enel l’abitazione e lo studio medico dell’uomo. Durante le operazioni è emerso come l’uomo trafugasse energia elettrica grazie a un allaccio abusivo diretto al cavo della fornitura pubblica.

Ha sottratto 18mila euro di bollette

I militari dell'Arma, secondo le prime ricostruzioni, coadiuvati dai tecnici della società dell'energia elettrica, hanno stimato che il furto durava da circa 5 anni, per un valore di quasi 18mila euro di consumi fatti e non pagati. Il 69enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è ora in attesa di giudizio. L'azione fraudolenta, quindi, è avvenuta ben prima che iniziasse la crisi dell'energia elettrica che tutte le famiglie italiane stanno scontando, adesso, con l'aumento vertiginoso dei prezzi delle bollette dei consumi energetici, non solo quelli del gas, ma anche quelli della corrente elettrica.

Lo scorso luglio, in un condominio di Arzano, cittadina nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto un condominio nel quale quasi tutte le famiglie residenti non pagavano la bolletta della luce grazie a un allaccio abusivo al contatore dell'energia elettrica. Ecco che allora otto persone, responsabili di altrettante famiglie residenti in un condominio in via Zanardelli, sono state denunciate dai carabinieri alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato.