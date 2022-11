Mazzette in cambio delle concessioni demaniali in Campania: 9 arresti Sono nove le persone arrestate tra imprenditori marittimi e pubblici ufficiali dell’Ufficio trasporto e demanio marittimo della Regione Campania; altri 2 indagati hanno ricevuto l’obbligo di presentazione alla PG.

A cura di Valerio Papadia

Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha coordinato le indagini, esisteva una vera e propria organizzazione criminale, che agiva secondo modalità mafiose e che, in cambio di mazzette – denaro e altre utilità – rilasciava le concessioni demaniali: sono 9 le persone arrestate dalla Guardia Costiera di Napoli e sottoposte agli arresti domiciliari tra imprenditori del settore marittimo e pubblici ufficiali dell'Unità Operativa Dirigenziale trasporto marittimo e demanio marittimo della Regione Campania; per altri due indagati, invece, è scattato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Secondo quanto appreso dagli inquirenti in fase di indagini, il sistema criminale messo in piedi dagli 11 indagati, era finalizzato alla concessione o alla proroga delle concessioni demaniali in cambio di mazzette, che consistevano in denaro o altri beni. Per tutti gli indagati, i reati contestati dai magistrati della Procura antimafia di Napoli (i sostituti procuratori Henry John Woodcock e Giuseppe Cimmarotta) sono quelli di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, illecita concorrenza con minaccia e violenza.