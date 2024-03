Maxi sequestro di trucchi e cosmetici al porto di Napoli: contenevano una sostanza cancerogena Insieme ai cosmetici, la Guardia di Finanza e l’Agenzia dei Monopoli hanno sequestrato anche medicinali e alimenti, per un peso complessivo di 5mila chili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Blitz della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al porto di Napoli: sequestrati trucchi e cosmetici considerati cancerogeni. Ad effettuare l'operazione, volta al contrasto dei traffici illeciti nello scalo portuale partenopeo, i finanzieri del II Gruppo Napoli e i funzionari dell'Ufficio delle Dogane Napoli 1: gli operatori hanno controllato della merce proveniente dal Ghana, scoprendo non soltanto i cosmetici considerati dannosi per la salute, ma anche medicinali a uso umano, alimenti e bevande, privi delle necessarie certificazioni sanitarie necessarie all'importazione. Pertanto, sono stati sequestrati prodotti per un peso complessivo di 5mila chili.

I trucchi contenevano idrochinone: sostanza cancerogena

Il sequestro più considerevole, però, è quello inerente ai trucchi e ai prodotti cosmetici in generale: gli esami effettuati in laboratorio successivamente al sequestro, infatti, hanno indicato che i trucchi contenevano idrochinone. Si tratta di una sostanza cancerogena, assolutamente vietata in quanto molto dannosa.

Che cos'è l'idrochinone e perché è vietato in Italia

L'idrochinone è un fenolo che veniva comunemente utilizzato in cosmesi per la preparazione di lozioni e tinture per capelli, unghie artificiali, nonché come molecola schiarente. Il suo utilizzo in prodotti cosmetici è però vietato in Italia dal 2000 nei prodotti cosmetici e dal 2005 nelle tinture per capelli: si è scoperto, infatti, che l'idrochinone è una sostanza cancerogena, responsabile della formazione di alcuni tumori e di dermatosi cutanee molto gravi.