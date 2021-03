Una maxi operazione per un tumore durata dodici ore e perfettamente riuscita, con il paziente che dopo cinque giorni è tornato a casa. Un successo per tutti all'Istituto dei tumori Pascale di Napoli: il 51enne è rientrato a casa e "sta bene", come spiegano Franco Ionna e Francesco Izzo, i medici che lo hanno operato. Due le equipe coinvolte, quella del dipartimento maxillo-facciale e poi quella di chirurgia oncologica epatobiliare. L'uomo era infatti affetto da una recidiva di tumore alla ghiandola sottomandibolare che aveva prodotto otto metastasi epatiche al lobo destro.

Intervento difficile dunque, ma che le due equipe hanno portato a termine dopo dodici ore di operazione, con oltre venti persone impegnate tra chirurghi, anestesisti ed infermieri. E l'esito è stato tale che dopo soli cinque giorni l'uomo ha potuto tornare a casa: un fatto raro considerando che in genere si attende una degenza di quindici giorni, tra doppio ricovero e doppia anestesia. Ma la perfetta sincronia e coordinazione tra gli oltre venti tra chirurghi, infermieri ed anestesisti delle due equipe ha fatto sì che i tempi si "accorciassero" senza influire sul risultato finale, come ha spiegato Attilio Bianchi, direttore generale dell'Istituto Pascale di Napoli. "Mai come in questo caso la sinergia è stata un moltiplicatore delle competenze, il cui risultato finale è maggiore della somma dei singoli componenti. Questo è il nostro modo di intendere il nostro impegno di ogni giorno". Bianchi ha poi fatto i propri "auguri di cuore al paziente e complimenti a tutta la squadra". Un risultato straordinario dunque, che ha permesso all'uomo di poter tornare a casa in tutta sicurezza.