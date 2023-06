Maturità, la storia di Antonio Pastore, diplomato a 89 anni a Benevento Nonostante l’età, l’uomo, ex vigile del fuoco, ha conseguito il diploma da Tecnico Cat (ex Geometra) all’istituto Galilei-Vetrone di Benevento.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono partiti oggi, lunedì 26 giugno, gli esami orali per la Maturità 2023: i fortunati che sono stati sorteggiati e hanno dato il loro esame oggi, dunque, possono ritenersi già diplomati. Tra questi c'è anche uno studente singolare: si tratta di Antonio Pastore, 89enne di Benevento, che nonostante l'età ha conseguito proprio oggi il suo diploma di scuola superiore. Vigile del fuoco in pensione, Antonio ha deciso di rimettersi sui libri: si è iscritto all'istituto superiore Galilei-Vetrone di Benevento e, oggi, ha conseguito il diploma come Tecnico Cat (Costruzione ambiente e territorio, ex Geometra).

Un sogno che si è realizzato quello dell'89enne che – spinto anche dalle figlie, entrambe insegnante – ha deciso di rimboccarsi le maniche e di rimettersi in discussione a 89 anni, spinto dalla voglia non soltanto di impegnare il tempo e di sentirsi meno solo, ma anche di accrescere il suo bagaglio culturale. Inoltre, con la sua storia Antonio ha voluto inviare anche un messaggio ai più giovani: ha cercato di fargli capire che senza basi culturali solide e senza un titolo di studio si fa più difficoltà a costruirsi un futuro.