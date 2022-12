Matías e Marta, da turisti a soccorritori: “Abbiamo visto i tg, Ischia ha bisogno di aiuto” La storia di Matías e Marta, due giovani turisti fidanzati arrivati a Ischia pochi giorni prima della frana. “Abbiamo visto i tg, Ischia ha bisogno aiuto”

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Ischia ha bisogno di aiuto, ed eccoci qua". Matías e Marta sono due giovani originari rispettivamente dell'Argentina e di Palma de Mallorca, in Spagna. Ed entrambi da turisti sull'isola di Ischia si sono trasformati in soccorritori. Le immagini dei due ragazzi impegnati a liberare dal fango strade e abitazioni hanno fatto rapidamente il giro del mondo, immortalati da altri soccorritori che li hanno ringraziati per essersi prodigati a spalare detriti e melma che hanno riempito Casamicciola, causando anche morti e feriti oltre ad un elevato numero di sfollati.

I due giovani fidanzati arrivati pochi giorni prima del disastro

Matías e Marta sono due giovani fidanzati arrivati qualche giorno prima del disastro dalla Nuova Zelanda per visitare alcuni parenti che vivono a Ischia. Ma quella che doveva essere una vacanza di piacere si è trasformata subito in qualcos'altro. Anche se infatti alloggiavano sull'altro versante dell'isola, non si sono scoraggiati: dopo aver visto la frana che ha sepolto case e persone a Casamicciola Terme, si sono fatti dare un passaggio dai pompieri e, giunti sul posto, hanno preso pale e secchi, iniziando a fare quanto possibile per liberare strade e abitazioni travolte dal fango. Senza neppure avere gli indumenti adatti, ma in t-shirt e pantaloncini, armati solo di tanta voglia di dare una mano e con il sorriso sulle labbra.

"Abbiamo visto i telegiornali e siamo venuti"

Ad accorgersi di loro è stata una giovane guida turistica, Alessandro, anche lui tra i volontari. E il video in cui i ragazzi stanno spalando fango è diventato subito virale. "Ischia ha bisogno di aiuto", ha commentato Marta, mentre Matías "Siamo in vacanza, abbiamo visto il telegiornale che serviva aiuto e siamo venuti". I due hanno lavorato per tutta la giornata assieme agli altri soccorritori, sempre col sorriso sulle labbra e con la voglia di dare una mano all'isola che da sabato scorso piange le sue vittime, tre delle quali bambini ed un neonato di pochi giorni.