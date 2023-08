Mastella scrive a Musk e Zuckeberg: “Venite a combattere a Benevento” Clemente Mastella spera nel combattimento fra Elon Musk e Mark Zuckeberg: lo ospiterrebbe nella sua Benevento.

Clemente Mastella, ex Guardasigilli oggi sindaco di Benevento, non ci sta: il combattimento fra i due multimilionari della Silicon Valley Elon Musk e Mark Zuckeberg non solo lo vuole in Italia, ma lo vuole a casa sua, una sfida all'ultimo colpo di arte marziale all'ombra dell'Arco di Traiano, anzi, nel Teatro romano sannita, edificato sotto l'imperatore Traiano e inaugurato sotto Adriano, splendido esempio di teatro dell’età augustea.

Interpellato oggi su Rai3 da "Agorà", spiega il sindaco Mastella:

Benevento aveva anche un anfiteatro dove si svolgevano combattimenti dei gladiatori…ora a cosa serve quest'evento? A richiamare attenzione…e ben venga. Io domani scriverò a loro due, mi farò aiutare da mia moglie che italo-americana…

Dunque l'eccitazione per il paventato incontro-scontro tra i CEO di Tesla e Meta non cala, almeno in Campania. Anche il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio aveva subito detto sì all'ipotesi di usare un'area degli Scavi archeologici noti in tutto il mondo per il match in arti marziali miste.

Il problema è che questa sfida è difficile che si concretizzerà: mentre Zuck è allenato e atletico, propenso a dar mazzate e riceverle, Elon Musk è più propenso a far parlare e tenere alta l'attenzione. Dunque il capo di Facebook, Instagram e Whatsapp di recente ha gelato gli animi definendo Elon Musk «poco serio».