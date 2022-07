Massimo Ranieri dopo l’incidente: “Sto meglio, ci rivediamo dal vivo a settembre” Massimo Ranieri è tornato a parlare con un video sui social dopo l’incidente: “Sto meglio, presto a settembre ci rivedremo dal vivo”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Massimo Ranieri torna a parlare dopo l'incidente: e lo fa con un video, diffuso sui social, in cui rassicura i fan sulle sue condizioni di salute dopo la caduta dal palco di due mesi. "Lo so, è un po' di tempo che non ci vediamo e non ci sentiamo", ha detto il cantante napoletano, "ma sono qua per dirvi che sto bene, va tutto bene, procede tutto benissimo. Grazie sempre per tutto quello che mi date". Inoltre, Ranieri ha ricordato che "da domenica 10 luglio e per 10 domeniche ci vedremo su Rai 1 alle 17.20 con le repliche di "Sogno e Son Desto". Vi abbraccio tutti", ha aggiunto ancora Ranieri. Che poi ha dato la notizia più attesa: per rivederlo dal vivo, basterà attendere settembre, quando finalmente riprenderà i suoi concerti dopo la lunga convalescenza. La notizia che tutti stavano aspettando da quel giorno dell'incidente.

L'incidente del 6 maggio

L'incidente era avvenuto lo scorso 6 maggio, quando dopo appena un quarto d'ora dall'inizio dello spettacolo al Teatro Diana, il cantante cadde precipitando dal palco, forse senza accorgersi che fosse arrivato sul bordo. Tanta paura tra gli spettatori, che inizialmente non capirono subito cosa fosse accaduto, salvo poi vedere che il cantante era finito di sotto: tutti i presenti erano poi stati fatti uscire dalla sala per consentire i soccorsi, mentre lo spettacolo fu subito annullato, così come tutte le date successive. Lunghi applausi quando l'ambulanza lasciò il teatro: fuori si erano ammassati infatti, oltre agli spettatori fatti uscire, anche comuni cittadini che avevano saputo del suo incidente. Poi la lunga convalescenza e ora una data per tornare a vederlo dal vivo: settembre.