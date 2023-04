Marzia Capezzuti, parla la figlia della donna in carcere per l’omicidio: “Poteva essere salvata” Anna Vacchiano, 22 anni, è la figlia di Barbara, la donna in carcere – insieme al figlio 15enne e al compagno – per l’omicidio di Marzia Capezzuti.

A cura di Valerio Papadia

Marzia Capezzuti

Sono parole difficili da pronunciare e da ascoltare quelle di Anna Vacchiano, 22 anni. La ragazza è la figlia di Barbara Vacchiano, la donna che si trova in carcere – insieme al figlio 15enne e fratello di Anna e al compagno – per l'omicidio di Marzia Capezzuti, la 29enne scomparsa e poi uccisa a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. Durante la puntata di "Chi l'ha visto?" andata in onda, mercoledì 26 aprile, è stata mostrata un'intervista alla 22enne precedente agli arresti ma resa nota soltanto adesso. "Siamo tutti orchi cattivi, non solo mia mamma, tutti. Perché questa ragazza si poteva salvare" ha detto Anna alle telecamere della trasmissione di Rai Tre.

Dalla segnalazione di Anna Vacchiano sono partite le indagini

La 22enne è indagata per maltrattamenti, ma è stato grazie alla sua segnalazione che sono partite le indagini su quella che si pensava, inizialmente, fosse una scomparsa e che poi si è rivelato essere l'omicidio di Marzia Capezzuti. Proprio da una videochiamata tra Anna Vacchiano e il fratello 15enne arrestato, si è scoperto che Marzia era stata uccisa: durante la conversazione, il 15enne rivelava alla sorella, sconvolta, che la 29enne era stata uccisa.

La ragazza: "I maltrattamenti sono cominciati nell'ultimo anno"

Le indagini sull'omicidio di Marzia Capezzuti hanno poi svelato un mondo di violenza a cui la 29enne era sottoposta: torture, privazioni, aggressioni. Secondo Anna Vacchiano, però, i maltrattamenti erano cominciati soltanto durante l'ultimo anno di vita di Marzia, della quale poi si sono perse le tracce nel marzo del 2022. "Io non l’ho toccata neanche con un dito. L’ultima volta che l’ho vista era febbraio o marzo. Io, era un anno che non vivevo più in quella casa" ha detto ancora la ragazza durante l'intervista.