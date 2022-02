Marta Borrelli in coma dopo un incidente, appello sui social a donare sangue Marta Borrelli, 25enne di Portici (Napoli), è in coma dopo un grave incidente stradale. I familiari hanno diffuso sui social un appello a donare il sangue.

A cura di Nico Falco

È in coma, tra la vita e la morte, Marta Borrelli, la 25enne vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda notte di venerdì scorso in via Benedetto Cozzolino, a Portici, in provincia di Napoli. La ragazza è ricoverata nell'Ospedale del Mare di Ponticelli, Napoli Est, e dovrà essere sottoposta a diverse trasfusioni di sangue. Per questo motivo i familiari hanno diffuso sui social un appello a donare, subito rilanciato da numerosi utenti.

Marta in coma dopo incidente, come donare il sangue

Per donare il sangue è possibile recarsi al Centro Trasfusionale dell'Ospedale del Mare, in funzione dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle 12, o presso qualsiasi altro centro. Negli appelli si menziona il gruppo sanguigno della ragazza, che è A negativo (e può quindi ricevere soltanto da donatori con gruppo 0 negativo oppure A negativo), e si chiede di indicare Marta Borrelli come destinataria della donazione.

In realtà in Italia le donazioni di sangue sono anonime, volontarie e gratuite, e non è quindi possibile donare per una persona specifica. I vari centri e le banche del sangue sono organizzate con un sistema a compensazione: le sacche di un determinato tipo, cioè, vengono trasferite all'occorrenza e, in caso di emergenza, le strutture possono rivolgersi all'Avis, che può richiamare per una donazione extra i donatori abituali.

Questo funzionamento può essere garantito soltanto con le donazioni, che servono a rimpinguare le scorte della banca del sangue; chi volesse aiutare Marta Borrelli, quindi, e con lei tutti quelli che hanno bisogno di una trasfusione, può donare il sangue sempre e a prescindere dal proprio gruppo sanguigno.