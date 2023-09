Marito e moglie trovati morti in casa a Calvizzano: ipotesi omicidio-suicidio I due cadaveri sono stati ritrovati in casa dai vigili del fuoco: indagini affidate ai carabinieri, che sono arrivati sul posto.

Tragedia a Calvizzano, popoloso centro dell'hinterland Nord di Napoli, nella mattinata di oggi, mercoledì 20 settembre: i cadaveri di un uomo e una donna, marito e moglie, entrambi anziani – le loro generalità non sono ancora state rese note – sono stati rinvenuti in un appartamento in via Sandro Pertini. Si tratta di una lunga arteria (circa 1,3 km) che attraversa tutta Calvizzano, dal centro fino ad arrivare alle porte del comune confinante, Qualiano.

Da quanto si apprende da fonti investigative sono stati i Vigili del fuoco che, dopo aver sfondato la porta dell'abitazione, hanno scoperto i due cadaveri, che presentano entrambi ferita da arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, ai quali sono affidate le indagini per fare piena luce sull'accaduto: al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma quella più accreditata porta all'omicidio-suicidio.