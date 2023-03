Mariarosaria Conte, morta a 35 anni in un incidente stradale: lascia due figli piccoli La donna è deceduta in un incidente stradale a Olevano sul Tusciano, nella provincia di Salerno, lo scorso 24 marzo: lascia due figli piccoli.

A cura di Valerio Papadia

La vittima, Mariarosaria Conte

È ancora incredula e addolorata la comunità di Olevano sul Tusciano, nella provincia di Salerno, per la morte di Mariarosaria Conte, una donna di 35 anni deceduto lo scorso venerdì 24 marzo in seguito a un incidente stradale. Giovane mamma, Mariarosaria Conte lascia il marito e due figli piccoli.

Mariarosaria morta mentre andava a lavoro: sbalzata fuori dall'auto

Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Mariarosaria Conte si è verificato all'alba di venerdì, intorno alle 5.30. La giovane mamma 35enne era alla guida della sua Toyota Yaris e si stava recando a lavoro quando, in via Campo della Battaglia, quando la sua vettura si è scontrata con una Kia; nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza automobile, una Volskwagen.

La vettura guidata da Mariarosaria ha concluso poi la sua corsa contro il guardrail: la 35enne è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo, compiendo un tremendo volo di diversi metri. Nonostante il tempestivo intervento sul posto di due ambulanze del Vopi, per la 35enne non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. I conducenti della altre due vetture coinvolte sarebbero risultati negativi all'alcol test.