Maria Rosaria Boccia, tanto rumore per nulla: 160 voti in Campania: “Nel 2027 con Bandecchi alle Politiche”

Maria Rosaria Boccia

Tanto rumore per nulla: Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice nota ai più per un affaire con l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oggi neoeletto consigliere regionale in Campania, era candidata al Consiglio regionale con la formazione del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, indipendente dalle due principali coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Ebbene, nonostante rilevante esposizione mediatica, Boccia ha raggranellato appena 160 voti in tutte le circoscrizioni in cui il suo nome era in lista (Caserta, Napoli, Salerno). Nessuno della lista Dimensione Bandecchi risulta eletto in Campania.

La candidata non pare scomporsi e anzi, in una nota, rilancia il suo impegno politico: «Probabilmente tanta gente non ha compreso bene la mia vicenda – dice – meglio l'ha interpretata sulla scorta di quello che una certa stampa ha voluto veicolare, io continuo a persistere nello sviluppo di questo progetto politico capeggiato da Stefano Bandecchi che ci condurrà alle nazionali del 2027 con un ruolo diverso, e con una presenza marcata sull'intero territorio nazionale» afferma Maria Rosaria Boccia.

Per l'imprenditrice di Pompei «Dimensione Bandecchi è un progetto politico ambizioso, le Regionali Campane arrivano a pochi mesi dalla nascita del progetto e gli intenti che ho sposato di certo non si esauriscono qui. Il mio augurio va comunque a chi ha vinto perché la volontà di chi vota va sempre rispettata e perché tifavo, tifo e tiferò sempre per la mia terra, la Campania».