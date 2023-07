Mareggiate Torre del Greco, due uomini rischiano di scontrarsi con la barca sugli scogli: salvati A Torre del Greco, la Guardia Costiera ha salvato due diportisti che hanno rischiano di finire sulla scogliera con la loro imbarcazione.

Nella serata di oggi, martedì 25 luglio, alcune violente mareggiate stanno interessando la Campania. A Torre del Greco, la Guardia Costiera ha salvato due diportisti che stavano rischiando di finire con la loro barca a remi contro la scogliera che protegge il porto. In serata infatti le condizioni meteo, mare grosso e vento forte, sono peggiorate. Da stasera e fino a domani, mercoledì 26 luglio, è prevista allerta meteo.

La Guardia Costiera ha salvato i due uomini

I militari sono arrivati sul posto con un battello pneumatico. La piccola imbarcazione è stata così raggiunta dalla Guardia Costiera ed è stata riportato nello scalo. Nessuno dei due diportisti, fortunatamente, ha riportato ferite. Sono solo sotto choc. Non va meglio in altre zone campane interessate sempre più da condizioni meteo avvarse.

La mareggiata che ha invaso un parcheggio di Amalfi

Anche la Costiera Amalfitana è stata colpita da onde alte più di due metri. Le spiagge sono state evacuate. Un parcheggio della Darsena è stata completamente invaso dall'acqua e, proprio per evitare danni alle automobili, è stato sgomberato. L'attenzione resta massima.

Diramata allerta meteo in Campania

Nel pomeriggio, infatti, la protezione civile della Campania ha diramato un'allerta meteo su tutto il territorio regionale per vento forte e mare agitato. La misura è partita questa sera e durerà tutta la giornata di domani. Le Istituzioni avvertono che il settore più esposto è quello costiero. Per questo motivo si raccomanda di fare attenzione agli ombrelloni, ai gazebo e a tutte le strutture temporanee. Massima prudenza anche per le imbarcazioni.