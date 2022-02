Mare troppo agitato, le onde rompono i vetri del traghetto: paura nel Golfo di Napoli Momenti di paura oggi, martedì 1 febbraio, su un traghetto, sorpreso dal mare agitato nel Golfo di Napoli: onde molto alte hanno rotto i finestrini dell’imbarcazione.

A cura di Valerio Papadia

Una corsa movimentata, che difficilmente dimenticheranno, per i passeggeri che oggi, martedì 1 febbraio, si sono trovati in balia del mare agitato nel Golfo di Napoli. Onde alte e così violente che hanno infranto alcuni vetri dell'imbarcazione, diretta probabilmente in una delle tre isole del Golfo: i momenti di terrore, in cui si vede il mare prendere il sopravvento e il traghetto ondeggiare violentemente da una parte all'altra, sono stati immortalati dai passeggeri e alcuni video sono stati pubblicati online, facendo incetta di visualizzazioni. Le immagini mostrano anche molti passeggeri spaventati e qualcuno che si lascia andare ad urla di terrore quando le onde infrangono i vetri. Da quanto si apprende, per i passeggeri si è trattato soltanto di un grande spavento, ma per fortuna non si registrano feriti.

Allerta meteo per venti forti e mare agitato

Le pessime condizioni del mare, nella giornata odierna, erano state previste dalla Protezione Civile della Regione Campania, che difatti aveva diramato un'allerta meteo proprio per mare agitato e per vento forte dalle ore 6 di questa mattina e fino alle ore 6 di domani, mercoledì 2 febbraio. La Protezione Civile, per fortuna, non ha prolungato l'allerta meteo e le previsioni del meteo per la giornata di domani indicano cielo soleggiato, anche se le temperature percepite faranno registrare un calo, con le minime che potrebbero scendere anche sotto lo zero.