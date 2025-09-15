napoli
Mangiano nel ristorante di Pozzuoli e restano intossicati, 10 in ospedale. Arrivano i Nas, trovano gravi carenze igeniche

Dieci persone finite in ospedale dopo aver consumato un pasto in un ristorante di Pozzuoli ora chiuso dai carabinieri. L’ispezione individua gravi carenze igienico-sanitarie.
A cura di Redazione Napoli
Il canovaccio è quasi sempre lo stesso: da una segnalazione si arriva all'ispezione e si individuano i problemi. Solo che stavolta la segnalazione era collettiva: diverse persone, tutte clienti di un ristorante di Pozzuoli, avevano accusato sintomi riconducibili a intossicazione alimentare (sono i sintomi di sempre: nausea, spossatezza che nei casi più gravi porta a svenimenti, diarrea, vomito, febbre). Dunque ieri sera, domenica 14 settembre, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno fatto capolino nel ristorante puteolano per capire a cosa ricondurre le segnalazioni.

A coadiuvare i militari di Pozzuoli, i colleghi del Nas, Nucleo Anti sofisticazioni, specializzato nel rilevare problemi all'interno delle filiere del cibo e non solo e il personale dell'Azienda Sanitaria Locale. Ovviamente hanno trovato qualcosa poiché, informano i militari, il proprietario dell'attività è stato denunciato «per gravi carenze igienico sanitarie». Il locale è stato sequestrato e questa mattina gli accertamenti continueranno. Dieci clienti del ristorante sono andati in ospedale e uno di questi è ancora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita.

