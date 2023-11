Mangiano da Porzio sul Lungomare di Napoli e non pagano il conto: il pizzaiolo pubblica foto sui social È stato lo stesso Errico Porzio a rendere noto l’accaduto e a pubblicare la foto di uno dei due clienti morosi sui suoi profili social.

A cura di Valerio Papadia

Mangiare in un ristorante e pagare il conto è, ovviamente, la normalità. Non per tutti, purtroppo, è così. Sono sempre di più i casi in cui i clienti, dopo aver pranzato o cenato in un locale, si alzano e vanno via come se niente fosse, senza saldare il conto. L'ultimo ristoratore in ordine di tempo a farne le spese è stato il noto pizzaiolo Errico Porzio: in due hanno mangiato nel suo locale sul Lungomare di Napoli e sono scappati senza pagare.

È stato lo stesso Porzio a raccontare la vicenda, pubblicando sui suoi canali social la foto di uno dei clienti – il cui volto è oscurato – che hanno mangiato a sbafo. Il pizzaiolo ha pubblicato anche lo scontrino con il conto che i due clienti morosi avrebbero dovuto saldare: due coperti, due pizze, cinque birre, per un totale di 56,50 euro.

Il pizzaiolo partenopeo ha colto l'occasione, però, anche per ricordare che nel suo locale sul Lungomare c'è una sala apposita nella quale, grazie alla collaborazione con alcune associazioni benefiche, le persone indigenti possono mangiare senza pagare. "Volevo ricordare al ‘cliente' di ieri sera andato via senza pagare, che c'è la sala Andrea in cui se Magn e nun se pav. Basta farne richiesta alle associazioni con cui collaboriamo" ha scritto Errico Porzio a corredo delle foto.