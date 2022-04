Manfredi cambia idea: locali aperti fino alle 2 a Pasqua, 25 aprile e 2 giugno Il sindaco Manfredi ha modifica l’ordinanza sulla movida: per Pasqua, 25 aprile e 2 giugno i locali potranno restare aperti fino alle 2 del mattino.

A cura di Nico Falco

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rettificato l'ordinanza "movida", la n. 59 del 15/02/2022, modificando l'orario di chiusura imposto per i locali per i giorni 17 e 24 aprile e 1 giugno; in base alle nuove disposizioni le attività potranno chiudere alle 2 del mattino del giorno successivo (quindi il 18 aprile, cioè Pasqua, il 25 aprile, Festa della Liberazione, e il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana). La modifica riguarda gli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare e quelle di produzione artigianale di alimenti, oltre ai chioschi alimentari su pubblica area cittadina (esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli).

Sono consentiti 30 minuti di tolleranza per le operazioni di chiusura, ovvero per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni ai locali. In tutte le circostanze, prevede ancora l'ordinanza, non è prevista la riapertura delle attività non prima delle ore 5 del giorno successivo. La rettifica, fa sapere il Comune di Napoli, è stata decisa in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria, che avevano chiesto una modifica agli orari imposti in occasione di queste festività.

Nessuna modifica, invece, è stata effettuata per quanto riguarda la sera di Pasqua, 25 aprile e 2 giugno: in base a quanto precedentemente stabilito nell'ordinanza, il 18 aprile, domenica, la chiusura sarà all'1 del mattino del giorno dopo, così come per lunedì 25 aprile (chiusura all'1 del 26 aprile) e per giovedì 2 giugno (chiusura all'1 del 3 giugno).