Manfredi: “Auguri a Meloni, ora per Napoli una sinergia istituzionale” Il sindaco di Napoli Manfredi: “Auguri di buon lavoro al nuovo Governo” e auspica “una sinergia istituzionale per Napoli”. Maresca: “Pronti alla nostra parte”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gaetano Manfredi

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha fatto gli auguri al nuovo governo dopo che Giorgia Meloni ha ricevuto il mandato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E lo ha fatto auspicando un "corretto e proficuo rapporto all'insegna della sinergia istituzionale per il bene della città". Diversi gli esponenti politici campane che in queste ore stanno mandando il proprio augurio per la nascita del nuovo governo.

Manfredi: "Pronti a un rapporto corretto e proficuo"

Questo il messaggio di auguri per il nuovo governo da parte del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi:

Auguri di buon lavoro al nuovo Governo. La presidente Meloni e i suoi ministri avranno dinanzi a loro sfide molto delicate da affrontare per fortificare il Paese a livello nazionale ed internazionale. Come sindaco di Napoli instaurerò un corretto e proficuo rapporto all'insegna della sinergia istituzionale per il bene della città. Tra le priorità per Napoli e l'intero Mezzogiorno, figurano sicuramente la coesione territoriale, la lotta ad ogni forma di povertà e disagio sociale ed una nuova centralità degli enti locali.

Maresca: "Pronti a fare la nostra parte"

Non solo la maggioranza in consiglio comunale, ma anche l'opposizione: Catello Maresca, candidato per il centrodestra a sindaco di Napoli e oggi capogruppo dell'opposizione a Palazzo San Giacomo, ha mandato il proprio augurio a Giorgia Meloni: "Siamo pronti a fare la nostra parte e ad offrire, come abbiamo fatto fino ad oggi, il nostro contributo tecnico di esperienza e con passione", ha spiegato in una nota. Questa la nota completa pubblicata da Maresca: