Manda foto di bare alla sua ex, poi si presenta sotto casa: “Fammi salire”. Arrestato Un uomo è stato arrestato nel Casertano per atti persecutori: minacciava la sua ex compagna inviandole anche foto di bare su Instagram.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Perseguitava la propria ex compagna, minacciandola di morte in più occasioni, al punto che la donna viveva in uno stato d'ansia continuo, con un "fondato timore per la propria incolumità", come spiegato dai carabinieri. La vicenda è accaduta in provincia di Caserta: alla fine l'uomo, un 36enne di Marcianise, è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo e la vittima avevano convissuto dal 2021 fino a gennaio di quest'anno, ma sarebbe sempre stata particolarmente turbolenta, a causa dei problemi legati alla dipendenza da stupefacenti e alcol dell'uomo. In ogni caso, sia durante la propria convivenza, sia dopo, l'uomo l'aveva più volte minacciata e picchiata, oltre ad averle anche danneggiato l'automobile.

Di recente, l'uomo aveva intensificato le proprie minacce, arrivando perfino a inviare fotografie di bare alla propria compagna via messaggi privati su Instagram. Da qui le paure della donna, che temeva per la propria vita. Ieri, l'uomo dopo averla minacciata attraverso Messenger, si era presentato sotto la sua abitazione, pretendendo di salire in casa. Ma a quel punto la donna, terrorizzata, ha chiamato il 112 chiedendo ai carabinieri di intervenire: sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia dei militari dell'Arma, che ha trovato l'uomo sulle scale che portano all'abitazione della donna, mentre era in un evidente stato di agitazione. Arrestato, il 36enne di Marcianise dovrà adesso rispondere davanti l'autorità giudiziaria di atti persecutori, ed è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.