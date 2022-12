Mamma pugnala al petto il figlio tossicodipendente dopo lite in famiglia: dramma nel Casertano La donna avrebbe colpito il 32enne a seguito dell’atteggiamento aggressivo dell’uomo. Denunciata dai carabinieri. Il ferito non è in pericolo di vita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Mamma di 56 anni accoltella al petto il figlio 32enne tossicodipendente al culmine di una lite in famiglia. È accaduto oggi pomeriggio a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della locale stazione, ai quali era giunta una segnalazione per le grida che provenivano dalla casa. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la donna abbia reagito ad un atteggiamento aggressivo da parte del figlio. Ma solo il prosieguo delle indagini potrà chiarire meglio il quadro.

L'aggressione al culmine di un litigio

Quando sono arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno sorpreso madre e figlio mentre stavano ancora litigando in maniera accesa e violenta. La donna, pochi minuti prima, nel corso dell'aggressione da parte del figlio, lo avrebbe colpito con un fendente al torace utilizzando un coltello da cucina. I militari dell'Arma sono riusciti a riportare la calma. Sono state quindi avviate le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda. Per la donna è scattata la denuncia in stato di libertà.

Il 32enne trasportato all'Ospedale di Aversa

Il 32enne è stato soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, che lo ha trasportato all'ospedale di Aversa. Le ferite però non sarebbero gravi. L'uomo, secondo i sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri, sembra che la lite sia scoppiata per futili motivi a seguito dell'atteggiamento aggressivo del 32enne tossicodipendente. La madre 56enne è stata al momento denunciata in stato di libertà.