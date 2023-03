Maltrattamenti e violenza sessuale sul marito: arrestata una donna a Napoli In manette una 43enne: la donna era stata condannata a 7 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.

A cura di Valerio Papadia

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata: queste le accuse nei confronti di una donna di 43 anni, che è stata arrestata ieri mattina a Napoli dagli agenti della Polizia di Stato. La donna rendeva la vita infernale al coniuge, con continui soprusi e violenze, sia fisiche che psicologiche: nella mattinata di ieri, sabato 25 marzo, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno raggiunto la 43enne – M.N. le sue iniziali – nel suo appartamento, a San Pietro a Patierno, periferia Nord della città, e l'hanno arrestata.

I poliziotti hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso lo scorso 16 marzo dalla Procura della Repubblica di Napoli presso il Tribunale locale – Ufficio Esecuzioni Penali, in quanto la 43enne era stata condannata alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione, come detto, per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata, fatti commessi a Napoli nel 2014.

Ischia, uomo denunciato per minaccia, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale

Ancora gli agenti della Polizia di Stato, sull'isola di Ischia, hanno invece denunciato un uomo per minaccia, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in via delle Terme dove era stata segnalata la presenza di due uomini che litigavano in strada; durante l'intervento dei poliziotti, uno dei due uomini ha cominciato a minacciare e insultare gli operatori, aggredendo poi uno di loro.