Violenta la figlia da quando aveva 10 anni, ricostruiti 5 anni di abusi La Polizia ha arrestato un 40enne napoletano residente a Reggio Emilia, è accusato di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia.

A cura di Nico Falco

Per cinque anni avrebbe violentato la figlia minorenne, da quando era solo una bambina di 10 anni, e avrebbe maltrattato i genitori anziani. Storia che arriva da Reggio Emilia e che vede protagonista un 40enne napoletano, pluripregiudicato, che si era trasferito nella cittadina emiliana; l'uomo è destinatario di una ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura locale ed eseguita dalla Polizia di Stato.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli e coordinate dalla Quarta Sezione Violenze di genere e fasce deboli della Procura della Repubblica di Napoli. Il 40enne è gravemente indiziato dei reati continuati e aggravati di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne e di maltrattamenti degli appartenenti al nucleo familiare.

Secondo la ricostruzione degli investigatori le violenze nei confronti della ragazzina, avvenute tutte a Napoli, erano cominciate nel 2019, periodo in cui l'uomo viveva ancora insieme alla figlia, che all'epoca era una bambina di 10 anni, e sono andate avanti per cinque anni, fino al 2024. Vittime dell'uomo anche gli anziani genitori, di 70 e 63 anni, che sarebbero stati costantemente maltrattati e picchiati quando sarebbero intervenuti per difendere la nipotina. Gli elementi raccolti hanno portato il gip, considerata l'estrema gravità dei reati e la reiterazione degli stessi, a propendere per il carcere; l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Reggio Emilia.