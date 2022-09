Maltempo, tromba d’aria in mare a Procida: la suggestiva foto scattata dalla spiaggia del “Postino” Il maltempo si è improvvisamente abbattuto questa mattina su Napoli e provincia: una tromba d’aria è stata avvistata al largo di Procida.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo ha fatto capolino questa mattina su Napoli e provincia: a partire dalle 8.30 circa, un improvviso acquazzone si è abbattuto sul capoluogo campano e sulle zone limitrofe, nonostante la Protezione Civile non avesse diramato nessuna allerta meteo per la giornata odierna. Da Procida, invece, il maltempo ci regala una suggestiva immagine: una tromba d'aria si staglia all'orizzonte, in mare, al largo dell'isola. La foto è stata scattata dalla spiaggia del Pozzo Vecchio, conosciuta anche come spiaggia del "Postino" per l'omonimo film con Massimo Troisi, girato proprio sull'isola del Golfo di Napoli: l'immagine è stata realizzata da Carlo Ambrosino, storico bagnino della spiaggia, che l'ha poi pubblicata su Instagram.

A Napoli si è abbattuto in violento temporale

A Napoli, invece, come detto precedentemente, si è abbattuto un violento temporale: la pioggia continua ad imperversare sul capoluogo campano. Pioggia che, già nella giornata di ieri, venerdì 9 settembre, a Napoli ha causato dei disagi: sul Lungomare, nei pressi di piazza Vittoria, sono esplose le fogne, a causa probabilmente del violento temporale della notte precedente. Il tratto di mare antistante è stato dunque invaso da una chiazza marrone, dalla quale si sono levati odori nauseabondi, che hanno messo in fuga i tanti turisti e cittadini che, ieri mattina, stavano passeggiando sul Lungomare.