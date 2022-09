Maltempo su Napoli: piove nella metro, a Chiaia strade allagate, fermi gli aliscafi per le isole Disagi in tutta la città per il maltempo che si sta abbattendo su Napoli: strade e stazioni metro allagate, difficoltà per i collegamenti con le isole.

A cura di Redazione Meteo

Sono bastati pochi minuti di violento temporale per causare i primi disagi oggi a Napoli, in una giornata in cui il maltempo, secondo le previsioni, sembra non dover placarsi: la pioggia si è infiltrata nella stazione della metro di piazza Garibaldi e sono già diverse le segnalazioni di allagamenti di strade tra periferie e centro; tra le zone più colpite la riviera di Chiaia, dove la carreggiata, come avvenuto già in passato, è stata completamente sommersa.

A Chiaia e a Bagnoli strade completamente allagate

Dai video girati da alcuni utenti della metropolitana si vede che l'acqua si è infiltrata nella stazione di piazza Garibaldi, passando dal tetto e arrivando sulla banchina. Più grave la situazione in via Riviera di Chiaia: come testimoniano altri video, la strada è stata del tutto allagata, con l'acqua arrivata in alcuni punti anche ad oltre trenta centimetri di altezza e con le automobili costrette a "guadare" la carreggiata.

Problemi molto simili anche a Bagnoli, dove i maggiori disagi si registrano in piazza Bagnoli, altro punto critico della città e soggetto ad allagamenti anche in caso di piogge non troppo intense: acqua alta diversi centimetri nella piazzetta, ma anche su via di Pozzuoli, la strada che collega col comune limitrofo, e che, nei video girati dai cittadini affacciati dagli edifici, è praticamente indistinguibile dal mare.

Interrotta Circumflegrea tra Licola e Quarto

Le condizioni atmosferiche hanno determinato la momentanea interruzione della linea della Circumflegrea, nel tratto compreso tra le stazioni di Licola e di Quarto. Lo comunica L'Eav attraverso i propri canali social.

Collegamenti difficili per Ischia, Procida e Sorrento

Il maltempo sta causando anche il progressivo blocco dei collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida. In mattinata sono state sospese tutte le corse dei mezzi veloci dal Molo Beverello e da Pozzuoli, mentre procedono a singhiozzo i collegamenti con traghetti di Napoli Porta di Massa e di Pozzuoli.

Si registrano grosse difficoltà soprattutto per i turisti che avevano in programma di tornare sulla terraferma, e che contavano sulla corsa per poi prendere treni o aerei, e per i residenti che avevano programmato di tornare ad Ischia e a Procida per le votazioni. Disagi anche per i collegamenti con Sorrento: a causa del mare mosso sono state cancellate tutte le corse con navi, navi veloci e con mezzi veloci da e per Napoli.

(articolo aggiornato alle 12:30 del 25 settembre 2022)