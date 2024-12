video suggerito

Maltempo: onde altre più di 3 metri, sospesi molti collegamenti con Ischia e Procida Allerta meteo, sospesi i collegamenti veloci con le Isole del Golfo di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Il maltempo si abbatte con forza sul golfo di Napoli, causando importanti disagi ai collegamenti marittimi. Dalle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 23 dicembre, Antivigilia di Natale, quasi tutti i trasporti via mare tra Ischia, Procida e Napoli risultano sospesi a causa di onde alte più di tre metri e venti fortissimi.

La situazione, già critica, rende scontato lo stop per i mezzi veloci, come aliscafi e catamarani, che rimarranno ormeggiati nei porti per l’intera giornata. Qualche partenza è prevista eccezionalmente in mattinata da Napoli e da Pozzuoli. La situazione di emergenza ha colto di sorpresa anche molti turisti, bloccati sulle isole o impossibilitati a raggiungerle e tanti residenti in partenza per le festività natalizie. Le compagnie di navigazione stanno monitorando costantemente la situazione e comunicheranno eventuali riprese dei collegamenti tramite i loro canali ufficiali.