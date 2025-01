video suggerito

Maltempo nel Golfo di Napoli, aliscafi irregolari per Ischia e Procida Disagi per vento forte e mare mosso nel Golfo di Napoli, cancellate diverse corse con aliscafi per Ischia e Procida; regolari i collegamenti coi traghetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Aliscafi irregolari e corse soppresse nel Golfo di Napoli per via del maltempo: il vento forte e il mare mosso stanno ostacolando i collegamenti marittimi per isole di Ischia e Procida. Al momento non risultano conseguenze per le corse effettuate con navi traghetto, in partenza sia da Napoli Porta di Massa sia da Pozzuoli, discorso diverso per quanto riguarda le navi veloci: diverse corse programmate per le due isole sono state cancellate già e le compagnie di navigazione hanno annunciato lo stop per altre.

Attualmente sono sospesi i collegamenti veloci col porto di Forio, ad Ischia, mentre sono regolari quelli in partenza ed arrivo a Casamicciola; sono state cancellate diverse corse previste dal Molo Beverello, a Napoli, per i porti di Marina Grande (Procida) ed Ischia Porto.