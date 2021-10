Maltempo Napoli, guasto a Giurisprudenza della Federico II: sede chiusa per due giorni Un guasto ad alcune cabine elettriche, causato dal maltempo, ha provocato l’interruzione di elettricità e acqua corrente alla Facoltà di Giurisprudenza dell’università Federico II di Napoli, in via Porta di Massa: ecco perché la sede rimarrà chiusa per due giorni, oggi e domani, venerdì 8 ottobre.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo continua a fare danni a Napoli. i forti acquazzoni che si stanno riversando sulla città da qualche giorno ormai – l'allerta meteo è stata prorogata fino alle ore 12 di domani, venerdì 8 ottobre – hanno creato e continuano a creare non pochi disagi in città. Alle prime luci di questa mattina, ad esempio, la pioggia ha provocato danni a due cabine elettriche del Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II, in via Porta di Massa: il guasto ha provocato l'interruzione dell'energia elettrica e dell'acqua corrente in tutto l'edificio. Ecco perché la sede resterà chiusa per due giorni, oggi, giovedì 7 e domani, venerdì 8 ottobre, per consentire ai tecnici incaricati di riportare la situazione alla normalità.

A Napoli strade allagate e caos trasporti a causa dei temporali

La pioggia ha messo in ginocchio la città soprattutto nella giornata di ieri, mercoledì 6 ottobre. In via Cinthia, quartiere Fuorigrotta, un'auto è rimasta bloccata a causa della strada allagata: due mamme, nel tentativo di mettere in salvo i propri bambini, hanno rischiato di essere travolte dal fiume d'acqua. Forti disagi anche per quanto riguarda il trasporto pubblico: intorno alle ore 19, per un guasto tecnico, è stata chiusa al pubblico la Funicolare di Chiaia. Poco più tardi, ancora per problemi tecnici, è toccato invece alla Linea 1 della metropolitana cittadina, il cui servizio è stato limitato alla tratta Dante-Piscinola.