Maltempo Marche, la Campania pronta a inviare mezzi e uomini Maltempo nelle Marche, De Luca: “Piena disponibilità nostra Protezione civile in Campania. Cordoglio e solidarietà, vicini a familiari vittime “

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Le notizie sul maltempo nelle Marche ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Regione Campania è pronta a supportare i comuni delle Marche, duramente colpiti dall'alluvione di ieri notte, inviando uomini e mezzi. Così, in un post sui social, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in merito all'alluvione in provincia di Ancona:

"Piena disponibilità alla collaborazione da parte della nostra Protezione civile. Cordoglio e solidarietà per le tragiche conseguenze della violenta ondata di maltempo che ha colpito le Marche. Siamo vicini ai familiari delle vittime, alle istituzioni tutte, alla Regione Marche, a quanti sul campo sono impegnati in queste ore difficili.

Al momento la situazione aggiornata nelle Marche dopo la bomba d'acqua che ha devastato intere zone dell'Anconetano riferisce di almeno 11 vittime, alcuni dispersi (fra cui anche bambini) e almeno cinquanta persone che hanno dovuto ricorrere a cure mediche dopo crolli, cedimenti, allagamenti.

La situazione meteo sul territorio dell'Italia centrale così colpito pare ad ora stabile. Tuttavia il maltempo si sta spostando verso Sud: in Campania ad esempio è già attivo il dispositivo di allerta arancione (secondo livello) fino alle ore 21. Sono previste precipitazioni intense e già stamane su Napoli e sul suo hinterland muro d'acqua con conseguenti disagi per la circolazione veicolare e per i pendolari dei mezzi pubblici.