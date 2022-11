Maltempo in Campania, scuole chiuse domani in molti comuni per allerta meteo Scuole chiuse per l’allerta meteo domani, 19 novembre, in diversi comuni del Napoletano e del Salernitano.

A cura di Redazione Meteo

Diversi comuni del Salernitano e del Napoletano hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani, 19 novembre, vista l'Allerta Meteo proclamata oggi dalla Protezione Civile regionale. L'avviso è valido per tutto il territorio campano, si prevedono piogge e temporali, anche di forte intensità, dalle 6 di domani mattina, sabato 19 novembre, alle 6 di domenica 20 novembre; il livello di allerta è Arancione per l'intera regione ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), dove il livello di allerta è invece giallo.

Allerta meteo in Campania, scuole chiuse in diversi comuni

Per l'allerta meteo domani saranno chiuse le scuole di Casoria, di Torre del Greco e di Monte di Procida, in provincia di Napoli. Nel Salernitano, hanno preso la stessa decisione le amministrazioni comunali di Sarno, Scafati, Eboli e Sapri.

Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha firmato l'ordinanza con cui si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e del cimitero comunale; il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, ha disposto "la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, della villa comunale, del cimitero e di tutte le strutture sportive comunali per la giornata di sabato 19 novembre".

Leggi anche È finito il caldo: da domani e fino a sabato 5 novembre allerta meteo per grandinate in Campania

A Sapri il primo cittadino Antonio Gentile ha deciso di "chiudere le scuole di ogni ordine e grado, di chiudere il cimitero comunale, di sospendere le attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e nelle immediate vicinanze delle aree del lungomare".