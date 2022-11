Maltempo Casamicciola, turisti e dipendenti bloccati in albergo senza elettricità. Il sindaco: “Non uscite” Situazione drammatica a Casamicciola, sull’isola di Ischia: decine di auto danneggiate, luoghi allagati, persone disperse. In un noto hotel della zona termale persone intrappolate senza elettricità.

Il maltempo che sta mettendo in ginocchio Casamicciola Terme, comune dell'isola di Ischia, causa timori per le persone chiuse in casa che non si riescono ancora a contattare. Al momento ci sono cinque persone che risultano disperse, fra loro un neonato.

E all'hotel Terme Manzi ci sono alcune persone bloccate all’interno senza corrente elettrica, dove stanno arrivando i soccorsi per metterle in salvo e portarle via dalla zona, in un posto più riparato.

Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia, il comune più grande dell'isola verde, si rivolge ai suoi cittadini attraverso Facebook per invitarli a restare in casa:

Cari concittadini a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento.

Vi comunicherò in seguito l'evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione.

La situazione dopo la frana e la colata di fango dal costone di Casamicciola è di una circolazione stradale paralizzata, con decine le auto, furgoni e minibus per il trasporto pubblico trascinati per metri e metri.

Il porto di Casamicciola è chiuso; tutte le forze dell'ordine ed i volontari disponibili sull'isola si sono recati nelle zone colpite del comune e stanno prestando soccorso.