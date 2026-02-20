napoli
Maltempo Campania, ancora allerta meteo fino a mezzanotte di stasera

Proroga fino a mezzanotte dell’allerta meteo in vigore sulla Campania. Da oggi pomeriggio cala il vento.
A cura di Redazione Meteo
È in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali associati anche a vento forte e mare agitato che scade alle 16 di oggi, 20 febbraio. Dalle 16 di oggi si attenua invece il vento. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce dell’evoluzione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro Funzionale ha prorogato l’avviso fino alle 23.59 di oggi, soprattutto per il permanere della criticità idrogeologica (di livello Giallo) in ordine alle piogge e ai temporali che proseguiranno anche nel pomeriggio e nella serata odierna.

Si segnala che il rischio di fenomeni franosi, caduta massi, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e allagamenti permane anche in assenza di nuove precipitazioni e si raccomanda ai sindaci la massima attenzione in considerazione della saturazione dei suoli dovuta alle piogge di questi giorni.

Si ricorda alle autorità competenti di mantenere attivi i Coc, Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti e di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale.

