Maltempo, bloccata in casa senza farmaci salvavita: salvata con un gommone a Castellammare I Carabinieri e la Protezione Civile hanno soccorso una 57enne, intrappolata nella sua abitazione a Castellammare di Stabia: è stata salvata con un gommone.

A cura di Nico Falco

Una 57enne, rimasta bloccata nella propria abitazione di Castellammare di Stabia (Napoli) per il maltempo, è stata soccorsa dai carabinieri e dalla Protezione Civile: per trarla in salvo è stato necessario l'utilizzo di un gommone, che è stato usato per trasportare la donna sulla strada ormai trasformata in un lago per lo straripamento del fiume Sarno.

L'intervento nel pomeriggio di oggi, 26 novembre. La vittima, che aveva necessità di uscire di casa per comprare dei farmaci salvavita, era rimasta intrappolata nella sua abitazione di via Ripuaria: l'acqua aveva completamente allagato la strada circostante, rendendo impossibile uscire di casa. La donna ha così chiesto aiuto ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia e personale della Protezione Civile. I soccorsi hanno raggiunto l'edificio con un gommone della Protezione Civile e hanno trasportato la donna oltre il tratto allagato. Le condizioni di salute della 57enne sono buone.

A Sorrento frana il costone, tre feriti

Tre persone (due agenti della Polizia Municipale e un tecnico del Comune) sono rimasti feriti nella frana di una parte di costone in via Nastro Azzurro. L'incidente si è verificato intorno alle 12, mentre erano in corso delle verifiche sull'area in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sorrento, per la messa in sicurezza è stata temporaneamente chiusa la strada. I tre feriti, soccorsi, non sono in gravi condizioni e per loro i medici hanno escluso il pericolo di vita.