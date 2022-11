Maltempo ad Agropoli, fiume di acqua e fango per le strade: auto sommerse Il violento nubifragio che questa mattina si è abbattuto su gran parte della Campania ha provocato grossi disagi ad Agropoli, nel Salernitano.

A cura di Valerio Papadia

La Protezione Civile era stata chiara: oggi, sabato 19 novembre, in Campania è in vigore un'allerta meteo di colore arancione. E, puntualmente, il maltempo è arrivato, con violenti acquazzoni che, a partire da questa mattina, hanno falcidiato diverse zone della regione. Particolarmente colpito il Cilento, nella provincia di Salerno, e soprattutto Agropoli, uno dei centri più grandi e popolosi dell'area: la città è stata sommersa da un fiume di acqua e fango.

Disagi in particolar modo in zona Moio, dove l'acquazzone ha sommerso le automobili e creato non pochi disagi: al momento, non ci sono per fortuna notizie di persone ferite. Tanti, però, i cittadini che hanno ripreso il muro di fango e acqua che ha travolto la città: le immagini mostrano

L'allerta meteo in Campania prorogata fino a lunedì

Il maltempo è destinato a durare: soltanto pochi minuti fa, la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo di colore arancione – prevista inizialmente fino alla mezzanotte – fino alle ore 6 di domani, domenica 20 novembre. E ancora, fino a lunedì 21 novembre, invece, ci sarà un'allerta meteo di colore giallo.

"Si invitano i Sindaci alla massima attenzione, con l'attivazione dei Centri operativi comunali e l'attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico" ha ricordato la Protezione Civile, raccomandando di adottare tutte le misure utili a prevenire e contrastare i fenomeni previsti.