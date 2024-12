video suggerito

Maltempo a Napoli, grandine e ghiaccio a Posillipo, pioggia e fulmini al centro storico Improvvisa grandinata a Posillipo, acquazzone con tuoni e fulmini sul centro storico della città di Napoli. In migliaia imbottigliati nel traffico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il maltempo si abbatte su Napoli con grandine e ghiaccio sui quartieri collinari, come Posillipo e i Camaldoli, pioggia, fulmini e tuoni sul centro storico della città. L'acquazzone si è scatenato improvvisamente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, mandando in tilt la circolazione in diverse zone della città, a causa della forte pioggia battente che ha rallentato fortemente il traffico.

A Posillipo in pochi minuti le strade si sono imbiancate, con le auto costrette a circolare a passo d'uomo sul manto stradale reso scivoloso dalla neve e dal ghiaccio accumulati. In mattinata a Napoli, invece, si è avuto bel tempo, con sole e cielo terso. Tuttavia, nel primo pomeriggio si è registrato un brusco peggioramento attorno alle ore 17,00, proprio in concomitanza con l'uscita dagli uffici di molti lavoratori pendolari, che sono rimasti sorpresi dalla tempesta, restando imbottigliati nel traffico.

In Campania l'allerta meteo della Protezione Civile

In Campania era in vigore un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, valida fino alle ore 18,00 di oggi, mercoledì 11 dicembre. L'avviso prevedeva una "perturbazione porterà ancora rovesci e temporali associati a fenomeni connessi al rischio idrogeologico localizzato: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. A causa della saturazione dei suoli saranno possibili frane e caduta massi anche in assenza di nuove precipitazioni. Si ricorda ai Sindaci di tutta la Campania di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile". Domani, invece, le previsione meteo al momento prevedono un miglioramento, con l'assenza di precipitazioni.