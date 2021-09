Malore per Rita De Crescenzo, il personaggio di Tik Tok si accascia davanti la chiesa di via Medina Un malore improvviso per Rita De Crescenzo, il personaggio di Tik Tok con un passato in carcere per accuse di spaccio di droga. La donna si è sentita male davanti la chiesa di via Medina, in pieno centro a Napoli: subito soccorsa dal personale del 118 che l’ha salvata. Lo riferiscono fonti sanitarie a Fanpage.it.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Malore per Rita De Crescenzo: la donna, conosciuta sia per i suoi recenti video su Tik Tok sia per il suo passato tra le sbarre con le accuse di spaccio di droga, si è accasciata quest'oggi davanti la chiesa di via Medina: è stata salvata dal personale del 118 giunto immediatamente sul posto. Lo riferiscono fonti sanitarie a Fanpage.it, spiegando che la donna avrebbe avuto anche perso temporaneamente coscienza, prima di essere salvata dal personale medico sanitario accorso sul posto.

Chi è Rita De Crescenzo: dal carcere a Tik Tok

Il personaggio di Rita De Crescenzo è da sempre al centro di forti polemiche: in molti, infatti, l'hanno conosciuta solo per i suoi "balletti" folkloristici per le strade di Napoli, tanto da guadagnarsi il discutibile titolo di "pazzerella" di Tik Tok per i suoi video pubblicati sui social. Ma la sua figura è ben nota nelle cronache giudiziarie per tutt'altro: un passato in carcere con l'accusa di spaccio di droga, altre vicende giudiziarie legate ad ormeggi abusivi, poi lo sbarco su via Tik Tok ed i suoi video, finiti al centro di numerose polemiche anche per il modo in cui venivano girati. Particolare scalpore fece, lo scorso 3 giugno, l'arrivo in limousine con annesso spettacolo abusivo tra largo Sermoneta e la Riviera di Chiaia: il tutto per girare un video, in totale sfregio delle regole e del traffico cittadino. Episodio per il quale era stata poi multata dalle forze dell'ordine. La vicenda venne seguita anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ebbe anche un diverbio con la donna per la questione degli ormeggi abusivi: ormeggi che la stessa De Crescenzo poi si impegnò a "smontare" entro il 14 giugno.