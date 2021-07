Sequestro da 20 milioni di euro al commercialista del clan Mallardo Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo sequestri per oltre 20 milioni di euro al commercialista Alfredo Aprovitola, ritenuto collegato al clan Mallardo. I provvedimenti tra le province di Napoli, Caserta, Frosinone e Latina al termine delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sono in corso, dalle prime ore di oggi, 26 luglio, sequestri per oltre 20 milioni di euro nei confronti di un commercialista del Napoletano, ritenuto al servizio del clan Mallardo di Giugliano. I provvedimenti, in esecuzione tra Campania e Lazio, sono scattati al termine delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Il destinatario è Alfredo Aprovitola, 52 anni; nello scorso settembre era stato condannato in primo grado a sette anni di carcere dal Tribunale di Napoli. I beni sequestrati sono intestati al professionista e e alla moglie. In base agli elementi raccolti dagli investigatori, il tesoro era riconducibile ai proventi illeciti del clan, che in questo modo aveva reinvestito i capitali provenienti dalle attività illegali in modo da costruire, parallelamente, anche un impero imprenditoriale apparentemente slegato da contesti criminali.

Le fiamme gialle stanno sequestrando oltre 100 tra fabbricati, terreni, quote societarie, automobili, oltre a numerosi rapporti finanziari e denaro contante, tra le province di Napoli, Caserta, Frosinone e Latina. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera i 20 milioni di euro. In particolare, le società sequestrate venivano utilizzate per la gestione di bar e hotel.

Il clan Mallardo è uno dei principali della camorra napoletana. È ai vertici, insieme ai Contini e ai Licciardi, dell'Alleanza di Secondigliano, uno dei due macrogruppi della malavita organizzata partenopea, contrapposto ai Mazzarella. Nello scorso aprile, in una precedente operazione, era stati sequestrati beni per 10 milioni di euro al genero del boss.